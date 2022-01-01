Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярный диск BOSCH B.I.MultMat 165х20х1,8 мм, 561 2.608.642.387
Найти аналог
Прочие комплектующие для шлифмашин
    Циркулярный диск BOSCH B.I.MultMat 165х20х1,8 мм, 561 2.608.642.387
    Арт. X10191026

      Циркулярный диск BOSCH B.I.MultMat 165х20х1,8 мм, 561 2.608.642.387

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10191026

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Циркулярный диск применяют во время строительства и при внутренней отделке помещений. Зубья диска переменные и выполнены из высококачественного твердого сплава. Такая оснастка подходит для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере, паркете, волокнистых материалах и МДФ. Пропилы очень тонкие и выполняются с незначительными усилиями. Благодаря компенсационным прорезям колебания минимальны и предотвращается перегрев инструмента.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы