Циркулярный диск BOSCH B.I.MultMat 165х20х1,8 мм, 561 2.608.642.387
- Циркулярный диск применяют во время строительства и при внутренней отделке помещений. Зубья диска переменные и выполнены из высококачественного твердого сплава. Такая оснастка подходит для поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере, паркете, волокнистых материалах и МДФ. Пропилы очень тонкие и выполняются с незначительными усилиями. Благодаря компенсационным прорезям колебания минимальны и предотвращается перегрев инструмента.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы