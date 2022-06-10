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Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Скобы для пневмостеплеров
    Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Арт. О00000005250
    5.0
    2
    Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)

      Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005250
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Монтажник
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип скоб
      		53/A
      Форма
      		прямоугольная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скоба для степлера МОНТАЖНИК ТИП 53 представляет собой П-образную металлическую крепежную деталь предназначены для крепления различных материалов (ткань, картон, бумага и т.д.) к поверхности из ДВП, ГКЛ и древесины мягких пород дерева.

        Преимущества

        • Благодаря закалке металла скобы образуют качественное и долговечное соединение
        • Скобы 53 типа подходят для использования с соответствующим мебельным степлером