Скобы для степлера Монтажник 600210 (10x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)

Преимущества

Благодаря закалке металла скобы образуют качественное и долговечное соединение

Скобы 53 типа подходят для использования с соответствующим мебельным степлером

Скоба для степлера МОНТАЖНИК ТИП 53 представляет собой П-образную металлическую крепежную деталь предназначены для крепления различных материалов (ткань, картон, бумага и т.д.) к поверхности из ДВП, ГКЛ и древесины мягких пород дерева.