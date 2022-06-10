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Скобы для степлера Монтажник 600212 (12x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
5.0
2
59 ₽
Скобы для пневмостеплеров
    Скобы для степлера Монтажник 600212 (12x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Арт. О00000005251
    5.0
    2
    Скобы для степлера Монтажник 600212 (12x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Скобы для степлера Монтажник 600212 (12x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для степлера Монтажник 600212 (12x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для степлера Монтажник 600212 (12x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)

      Скобы для степлера Монтажник 600212 (12x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)

      59 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005251
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Монтажник
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип скоб
      		53/A
      Форма
      		прямоугольная
      Все характеристики
      59 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скоба для степлера МОНТАЖНИК ТИП 53 представляет собой П-образную металлическую крепежную деталь предназначены для крепления различных материалов (ткань, картон, бумага и т.д.) к поверхности из ДВП, ГКЛ и древесины мягких пород дерева.

        Преимущества

        • Благодаря закалке металла скобы образуют качественное и долговечное соединение
        • Скобы 53 типа подходят для использования с соответствующим мебельным степлером