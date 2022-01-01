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Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
390 ₽
Очки
    Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
    Арт. О00000001479
    Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
    Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
    Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
    Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
      Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
      Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
      Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
      Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN

      Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001479

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки CONDTROL GREEN – полезный аксессуар для тех, кто регулярно работает с лазерными измерительными приборами. Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности.

        Преимущества

        • Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности
        • Легкие и прочные
        • Высокое качество