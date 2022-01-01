Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN

Преимущества

Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности

Легкие и прочные



Высокое качество

Очки CONDTROL GREEN – полезный аксессуар для тех, кто регулярно работает с лазерными измерительными приборами. Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности.