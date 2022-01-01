Очки для лазерных приборов Condtrol GREEN
Арт. О00000001479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки CONDTROL GREEN – полезный аксессуар для тех, кто регулярно работает с лазерными измерительными приборами. Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности.
Преимущества
- Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности
- Легкие и прочные
- Высокое качество