Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м

Преимущества

Телескопическая конструкция — облегчает применение рейки

Разметка в миллиметрах — расширяет возможности использования

Малогабаритность — для легкой переноски

Функциональность — подходит для разного типа работ

Алюминиевая конструкция — обеспечивает прочность инструмента

Удобное хранение — поставляется вместе с чехлом

Нивелирная телескопическая рейка TS5M Condtrol 2-16-017 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 5 метров, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.