Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м
Арт. О00000001487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рейка
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Высота рейки, м
|5
- Нивелирная телескопическая рейка TS5M Condtrol 2-16-017 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 5 метров, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.
Преимущества
- Телескопическая конструкция — облегчает применение рейки
- Разметка в миллиметрах — расширяет возможности использования
- Малогабаритность — для легкой переноски
- Функциональность — подходит для разного типа работ
- Алюминиевая конструкция — обеспечивает прочность инструмента
- Удобное хранение — поставляется вместе с чехлом