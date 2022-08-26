Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м
5.0
1
2 990 ₽
Для уровней и нивелиров
    Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м
    Арт. О00000001487
    5.0
    1
    Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м
    Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м
    Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м
      Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м
      Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м
      Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м

      Нивелирная рейка Condtrol TS 5M, 5 м

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001487
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рейка
      Высота рейки, м
      		5
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нивелирная телескопическая рейка TS5M Condtrol 2-16-017 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 5 метров, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.

        Преимущества

        • Телескопическая конструкция — облегчает применение рейки
        • Разметка в миллиметрах — расширяет возможности использования
        • Малогабаритность — для легкой переноски
        • Функциональность — подходит для разного типа работ
        • Алюминиевая конструкция — обеспечивает прочность инструмента
        • Удобное хранение — поставляется вместе с чехлом