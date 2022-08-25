Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°

Преимущества

Мощные магниты

Широкий функционал

Ударопрочный корпус

Класс пыле- и влагозащиты IP54

Отличная видимость на больших расстояниях

Резьба для крепления на штатив - для работы на различной высоте

При блокировке маятника доступна функция построения наклонных линий

Силиконовые грани по периметру корпуса защищают нивелир от случайных падений и ударов

Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят Condtrol GFX360-3 1-2-222 выскользнуть из рук

Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp

Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы.Зеленый луч отлично виден в любых условиях.Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров.Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.