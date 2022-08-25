Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
Арт. О00000015062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|112x64x98
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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- Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы.
Зеленый луч отлично виден в любых условиях.
Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров.
Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
Преимущества
- Мощные магниты
- Широкий функционал
- Ударопрочный корпус
- Класс пыле- и влагозащиты IP54
- Отличная видимость на больших расстояниях
- Резьба для крепления на штатив - для работы на различной высоте
- При блокировке маятника доступна функция построения наклонных линий
- Силиконовые грани по периметру корпуса защищают нивелир от случайных падений и ударов
- Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят Condtrol GFX360-3 1-2-222 выскользнуть из рук
- Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp