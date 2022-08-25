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Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
    Арт. О00000015062
    5.0
    2
    Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
    Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
    Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
    Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
    Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
      Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
      Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
      Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
      Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°
      Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°

      Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222, 360°

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000015062
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		112x64x98
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы.
        Зеленый луч отлично виден в любых условиях.
        Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров.
        Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.

        Преимущества

        • Мощные магниты
        • Широкий функционал
        • Ударопрочный корпус
        • Класс пыле- и влагозащиты IP54
        • Отличная видимость на больших расстояниях
        • Резьба для крепления на штатив - для работы на различной высоте
        • При блокировке маятника доступна функция построения наклонных линий
        • Силиконовые грани по периметру корпуса защищают нивелир от случайных падений и ударов
        • Рельефные резиновые вставки обеспечивают надежный захват и не позволят Condtrol GFX360-3 1-2-222 выскользнуть из рук
        • Петля на корпусе под саморез для простого крепления на стену или фирменный аксессуар CONDTROL Clamp