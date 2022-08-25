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Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241
5.0
1
10 590 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241
Арт. О00000033248
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241
Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241
Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241
Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241
Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241

Лазерный нивелир Condtrol EFX360-2 1-2-241

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10 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033248
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
112x50x98
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир CONDTROL EFX360-2 1-2-241 – многофункциональный инструмент, который применяется при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, выравнивании стен, полов и других задач, требующих точной и качественной разметки. Работа с прибором не требует специальной подготовки. Управление прибором осуществляется всего двумя кнопками. Достаточно установить прибор, настроить плоскости для разметки и можно приступать к работе. Проецируемые вертикальные плоскости пересекаются под углом 90 градусов и дают возможность точно выверять прямые углы, закладывая основу для дальнейшей плодотворной работы. Горизонтальная плоскость с разверткой в 360 градусов избавляет от необходимости переустанавливать прибор, предотвращая искажения линий разметки. Лазерный нивелир пригодится для построения наклонных линий. Заблокировав маятник можно установить прибор под нужным углом. Режим построения наклонной плоскости упрощает укладку плитки, монтаж лестничных маршей, скатов крыш, угловых элементов конструкций и декора. Корпус нивелира оснащен мощными магнитами, позволяющими установить прибор на металлических конструкциях. Петля под гвоздь/саморез позволит закрепить лазерный нивелир на стену или универсальное крепление Clamp. Для установки прибора на немагнитных конструкциях в корпусе имеется специальный паз под многоразовый хомут (включен в комплект поставки). Резьба для крепления на штатив 1/4’’

    Преимущества

    • Ударопрочный корпус класса пылевлагозащиты IP54 – для работы в помещениях и на улице
    • Крышки излучателей из металла в CONDTROL EFX360-2 1-2-241 – защита от повреждений при падении
    • Износостойкая силиконовая панель управления – для длительной эксплуатации
    • Противоскользящие накладки по периметру корпуса – для дополнительной защиты прибора
    • Крупные кнопки – удобное управление нивелиром, не снимая перчаток