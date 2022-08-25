Преимущества

Ударопрочный корпус класса пылевлагозащиты IP54 – для работы в помещениях и на улице

Крышки излучателей из металла в CONDTROL EFX360-2 1-2-241 – защита от повреждений при падении

Износостойкая силиконовая панель управления – для длительной эксплуатации

Противоскользящие накладки по периметру корпуса – для дополнительной защиты прибора

Крупные кнопки – удобное управление нивелиром, не снимая перчаток





Лазерный нивелир CONDTROL EFX360-2 1-2-241 – многофункциональный инструмент, который применяется при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, выравнивании стен, полов и других задач, требующих точной и качественной разметки. Работа с прибором не требует специальной подготовки. Управление прибором осуществляется всего двумя кнопками. Достаточно установить прибор, настроить плоскости для разметки и можно приступать к работе. Проецируемые вертикальные плоскости пересекаются под углом 90 градусов и дают возможность точно выверять прямые углы, закладывая основу для дальнейшей плодотворной работы. Горизонтальная плоскость с разверткой в 360 градусов избавляет от необходимости переустанавливать прибор, предотвращая искажения линий разметки. Лазерный нивелир пригодится для построения наклонных линий. Заблокировав маятник можно установить прибор под нужным углом. Режим построения наклонной плоскости упрощает укладку плитки, монтаж лестничных маршей, скатов крыш, угловых элементов конструкций и декора. Корпус нивелира оснащен мощными магнитами, позволяющими установить прибор на металлических конструкциях. Петля под гвоздь/саморез позволит закрепить лазерный нивелир на стену или универсальное крепление Clamp. Для установки прибора на немагнитных конструкциях в корпусе имеется специальный паз под многоразовый хомут (включен в комплект поставки). Резьба для крепления на штатив 1/4’’