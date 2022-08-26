Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103 – многофункциональный, надежный и удобный инструмент, с помощью которого вы сможете выполнять широкий спектр работ, требующих высокой точности разметки. Один из лазерных излучателей проецирует горизонтальную плоскость на максимально близком расстоянии от поверхности. Зеленый цвет луча имеет более высокий спектральный отклик для человеческого органа зрения и воспринимается в 4 раза ярче красного. В зависимости от условий работы вы можете использовать литий-ионный аккумулятор с низкой саморазрядкой и отсутствием «эффекта памяти» или обычные батарейки. Пылевлагонепроницаемый корпус надежно защищен от влаги, пыли, мелких частиц и других негативных факторов, характерных для работы в условиях стройплощадки. Антискользящие прорезиненные вставки служат дополнительной защитой прибора при падении.

Преимущества