Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
5.0
1
16 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Арт. О00000039675
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103

Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039675
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
64х116х112
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103 – многофункциональный, надежный и удобный инструмент, с помощью которого вы сможете выполнять широкий спектр работ, требующих высокой точности разметки. Один из лазерных излучателей проецирует горизонтальную плоскость на максимально близком расстоянии от поверхности.  Зеленый цвет луча имеет более высокий спектральный отклик для человеческого органа зрения и воспринимается в 4 раза ярче красного. В зависимости от условий работы вы можете использовать литий-ионный аккумулятор с низкой саморазрядкой и отсутствием «эффекта памяти» или обычные батарейки. Пылевлагонепроницаемый корпус надежно защищен от влаги, пыли, мелких частиц и других негативных факторов, характерных для работы в условиях стройплощадки. Антискользящие прорезиненные вставки служат дополнительной защитой прибора при падении.

    Преимущества

    • Функция построения нижней горизонтальной плоскости с углом развертки 360°
    • Зеленый лазер, проецирующий хорошо видимые линии разметки
    • Два варианта использования элементов питания
    • Интегрированные в корпус аксессуары
    • Высокий класс защиты от влаги и пыли (IP54) Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103
    • Очки, переходной винт и подъемная платформа в комплекте
    • Режим построения разметки под наклоном
    • Импульсный режим позволяет производить разметку на расстоянии до 40 метров