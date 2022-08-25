Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324

Преимущества

Подсветка дисплея для удобной работы при любом освещении

Возможность непрерывного измерения

Максимальный предел измерений - 100 м

Точкой отсчета измерений можно установить передний или задний торец корпуса прибора

Высокая защита корпуса от влаги и пыли

Использование прибора как в помещении, так и на улице

Простое понятное управление

Эргономичный дизайн корпуса удобно лежит в руке

Удобное крепление на карман или ремень

Память до 20 значений

Чехол для удобного хранения и транспортировки INFINITER 100 1-2-324

Лазерный дальномер INFINITER 100 1-2-324 оснащен функциями: измерение расстояний, длин, высот, проведение вычислений площадей и объемов измеряемых объектов, а также косвенных измерений с помощью теоремы Пифагора. Используется как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках. Корпус инструмента защищен от влаги и загрязнений, что позволяет использовать его при любых погодных условиях. Модель работает от двух батареек, которые всегда можно быстро заменить.