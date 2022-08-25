Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324

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Лазерный дальномер Condtrol Infiniter 100 1-2-324
Арт. О00000035322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Да
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- Лазерный дальномер INFINITER 100 1-2-324 оснащен функциями: измерение расстояний, длин, высот, проведение вычислений площадей и объемов измеряемых объектов, а также косвенных измерений с помощью теоремы Пифагора. Используется как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках. Корпус инструмента защищен от влаги и загрязнений, что позволяет использовать его при любых погодных условиях. Модель работает от двух батареек, которые всегда можно быстро заменить.
Преимущества
- Подсветка дисплея для удобной работы при любом освещении
- Возможность непрерывного измерения
- Максимальный предел измерений - 100 м
- Точкой отсчета измерений можно установить передний или задний торец корпуса прибора
- Высокая защита корпуса от влаги и пыли
- Использование прибора как в помещении, так и на улице
- Простое понятное управление
- Эргономичный дизайн корпуса удобно лежит в руке
- Удобное крепление на карман или ремень
- Память до 20 значений
- Чехол для удобного хранения и транспортировки INFINITER 100 1-2-324