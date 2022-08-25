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Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324
5.0
1
3 990 ₽
Лазерные дальномеры
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Condtrol Infiniter 100 1-2-324
Арт. О00000035322
5.0
1
Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324
Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324
Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324
Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324
Лазерный дальномер для помещений Condtrol Infiniter 100 1-2-324

Лазерный дальномер Condtrol Infiniter 100 1-2-324

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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000035322
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Выбор точки отсчета
Да
Вычисление углов
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный дальномер INFINITER 100 1-2-324 оснащен функциями: измерение расстояний, длин, высот, проведение вычислений площадей и объемов измеряемых объектов, а также косвенных измерений с помощью теоремы Пифагора. Используется как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках. Корпус инструмента защищен от влаги и загрязнений, что позволяет использовать его при любых погодных условиях. Модель работает от двух батареек, которые всегда можно быстро заменить.

    Преимущества

    • Подсветка дисплея для удобной работы при любом освещении
    • Возможность непрерывного измерения
    • Максимальный предел измерений - 100 м
    • Точкой отсчета измерений можно установить передний или задний торец корпуса прибора
    • Высокая защита корпуса от влаги и пыли
    • Использование прибора как в помещении, так и на улице
    • Простое понятное управление
    • Эргономичный дизайн корпуса удобно лежит в руке
    • Удобное крепление на карман или ремень
    • Память до 20 значений
    • Чехол для удобного хранения и транспортировки INFINITER 100 1-2-324