Лазерный дальномер CondtrolL Smart 30 1-4-911 (вес 83 г, волна 635 нм, красный луч)

Преимущества

Повышенная защита от ударов и брызг

Удобно держать в руке

Удобен при работе в любое время суток

Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-911 обладает оптимальным набором функций, работает на улице в диапазоне до 30 метров с погрешностью всего ±3.0 мм. Оснащен пузырьковым уровнем, что помогает проводить замеры строго в горизонтальной плоскости, а значит находить кратчайшее расстояние между объектами. Подойдёт как для дома, так и для стройплощадки. Благодаря фирменному обхвату в районе клавиатуры дальномер удобно держать в руке. Он очень легкий, всего 90 грамм, и умещается в любой карман. Обладает повышенной защитой от ударов и брызг воды IP54. Управление осуществляется тремя большими кнопками. Первая — измерение, она же включение и переход в непрерывный режим, вторая кнопка предназначена для выбора функций, третья – для отмены и выключения прибора. Трёхстрочный дисплей с подсветкой удобен при работе в любое время суток и при любом освещении. Символы и цифры на экране дальномера значительно крупнее всех известных аналогов. Для экономии заряда батарей через 15 секунд автоматически выключается подсветка экрана (при бездействии), а через 2.5 минуты выключается сам прибор.