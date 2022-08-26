Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер CondtrolL Smart 30 1-4-911 (вес 83 г, волна 635 нм, красный луч)
5.0
1
2 350 ₽
3 590 ₽
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CondtrolL Smart 30 1-4-911
    Арт. О00000040601
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CondtrolL Smart 30 1-4-911 (вес 83 г, волна 635 нм, красный луч)

      Лазерный дальномер CondtrolL Smart 30 1-4-911

      • -1 240 ₽
      2 350 ₽
      3 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040601
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 240 ₽
      2 350 ₽
      3 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер CONDTROL Smart 30 1-4-911 обладает оптимальным набором функций, работает на улице в диапазоне до 30 метров с погрешностью всего ±3.0 мм. Оснащен пузырьковым уровнем, что помогает проводить замеры строго в горизонтальной плоскости, а значит находить кратчайшее расстояние между объектами. Подойдёт как для дома, так и для стройплощадки. Благодаря фирменному обхвату в районе клавиатуры дальномер удобно держать в руке. Он очень легкий, всего 90 грамм, и умещается в любой карман. Обладает повышенной защитой от ударов и брызг воды IP54. Управление осуществляется тремя большими кнопками. Первая — измерение, она же включение и переход в непрерывный режим, вторая кнопка предназначена для выбора функций, третья – для отмены и выключения прибора. Трёхстрочный дисплей с подсветкой удобен при работе в любое время суток и при любом освещении. Символы и цифры на экране дальномера значительно крупнее всех известных аналогов. Для экономии заряда батарей через 15 секунд автоматически выключается подсветка экрана (при бездействии), а через 2.5 минуты выключается сам прибор.

        Преимущества

        • Повышенная защита от ударов и брызг
        • Удобно держать в руке
        • Удобен при работе в любое время суток