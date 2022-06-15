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Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
5.0
1
3 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Арт. О00000001473
5.0
1
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115

Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115

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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000001473
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
120x75x105
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 1-2-115 строит 2 линии: 1 вертикальную и 1 горизонтальную. Функция самонивелирования позволяет проецировать абсолютно точные линии. Благодаря специальному переходнику в комплекте, модель можно закреплять как на штативах с резьбой 5/8", так и на 1/4". Модель питается от 3 батареек АА, которых хватает на 15 часов непрерывной работы.

    Преимущества

    • Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей
    • Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках
    • Малый вес (0.5 кг)
    • Сумка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Condtrol Neo X200 1-2-115