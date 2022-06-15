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Лазерный нивелир Condtrol neo x200 1-2-115
Арт. О00000001473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|120x75x105
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 1-2-115 строит 2 линии: 1 вертикальную и 1 горизонтальную. Функция самонивелирования позволяет проецировать абсолютно точные линии. Благодаря специальному переходнику в комплекте, модель можно закреплять как на штативах с резьбой 5/8", так и на 1/4". Модель питается от 3 батареек АА, которых хватает на 15 часов непрерывной работы.
Преимущества
- Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей
- Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках
- Малый вес (0.5 кг)
- Сумка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Condtrol Neo X200 1-2-115