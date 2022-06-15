Преимущества

Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей

Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках

Малый вес (0.5 кг)

Сумка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Condtrol Neo X200 1-2-115

Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 1-2-115 строит 2 линии: 1 вертикальную и 1 горизонтальную. Функция самонивелирования позволяет проецировать абсолютно точные линии. Благодаря специальному переходнику в комплекте, модель можно закреплять как на штативах с резьбой 5/8", так и на 1/4". Модель питается от 3 батареек АА, которых хватает на 15 часов непрерывной работы.