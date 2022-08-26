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Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
    Арт. О00000034541
    5.0
    1
    Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
    Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
    Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
    Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
    Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
      Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
      Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
      Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
      Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
      Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210

      Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000034541
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		210х130х145
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир Condtrol Spektra 32 с поверкой 1-2-210 широко используется в области геодезии, проектирования и строительства гражданских объектов. Подходит для выполнения работ любой сложности. Нивелир обладает 32-кратным увеличением зрительной трубы с просветленной оптикой, что обеспечивает отличную видимость. Благодаря встроенному оптическому визиру легко устанавливать предварительный прицел на необходимый объект. Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Точность в работе
        • Плавная регулировка
        • Регулируемая резкость
        • Прямое изображение
        • Магнитный компенсатор
        • Зеркало для наблюдения за уровнем
        • Прочный корпус устойчив к повреждениям
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях