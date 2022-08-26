Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210
Арт. О00000034541
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|210х130х145
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Класс
|профессиональный
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- Оптический нивелир Condtrol Spektra 32 с поверкой 1-2-210 широко используется в области геодезии, проектирования и строительства гражданских объектов. Подходит для выполнения работ любой сложности. Нивелир обладает 32-кратным увеличением зрительной трубы с просветленной оптикой, что обеспечивает отличную видимость. Благодаря встроенному оптическому визиру легко устанавливать предварительный прицел на необходимый объект. Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки.
Преимущества
- Точность в работе
- Плавная регулировка
- Регулируемая резкость
- Прямое изображение
- Магнитный компенсатор
- Зеркало для наблюдения за уровнем
- Прочный корпус устойчив к повреждениям
- Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
- Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях