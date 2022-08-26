Оптический нивелир с поверкой Condtrol Spektra 32 1-2-210

Преимущества

Точность в работе

Плавная регулировка

Регулируемая резкость

Прямое изображение

Магнитный компенсатор

Зеркало для наблюдения за уровнем

Прочный корпус устойчив к повреждениям

Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)

Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях

Оптический нивелир Condtrol Spektra 32 с поверкой 1-2-210 широко используется в области геодезии, проектирования и строительства гражданских объектов. Подходит для выполнения работ любой сложности. Нивелир обладает 32-кратным увеличением зрительной трубы с просветленной оптикой, что обеспечивает отличную видимость. Благодаря встроенному оптическому визиру легко устанавливать предварительный прицел на необходимый объект. Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки.