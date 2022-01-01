Преимущества

Высокотемпературный сенсор

2 камеры с 3-мя градациями изображения

Сохранение термограмм в формате JPEG, BMP

Автоматическое определение максимальной и минимальной температуры

Автоматическое отключение питания после 5 минут бездействия - для экономии заряда аккумулятора

1 Гб внутренней памяти - при необходимости её можно расширить до 64 Гб за счёт карты памяти microSD

Тепловизор CONDTROL IR-CAM 1 3-17-023 применяется для измерения температуры поверхности объекта бесконтактным способом. Помогает контролировать производственный процесс и предупреждает риск возгорания. Устройство пригодится для обслуживающих организаций, строительных компаний и различных сервисных служб.Легкое считывание данных. Модель оснащена сенсорным экраном, что позволяет узнать температуру объекта на фотографии простым нажатием на дисплей.Точность. Возможность настройки коэффициента теплового излучения сводит к минимуму погрешность измерения.Экономия. Прибор работает от встроенного аккумулятора мощностью 2500 мАч - это устраняет необходимость приобретения и постоянной замены источников питания