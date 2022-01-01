Тепловизор Condtrol IR-CAM
Арт. X30300077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|217х63х50
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Мин. температура хранения, °С
|50
- Тепловизор CONDTROL IR-CAM 1 3-17-023 применяется для измерения температуры поверхности объекта бесконтактным способом. Помогает контролировать производственный процесс и предупреждает риск возгорания. Устройство пригодится для обслуживающих организаций, строительных компаний и различных сервисных служб.
Легкое считывание данных. Модель оснащена сенсорным экраном, что позволяет узнать температуру объекта на фотографии простым нажатием на дисплей.
Точность. Возможность настройки коэффициента теплового излучения сводит к минимуму погрешность измерения.
Экономия. Прибор работает от встроенного аккумулятора мощностью 2500 мАч - это устраняет необходимость приобретения и постоянной замены источников питания
Преимущества
- Высокотемпературный сенсор
- 2 камеры с 3-мя градациями изображения
- Сохранение термограмм в формате JPEG, BMP
- Автоматическое определение максимальной и минимальной температуры
- Автоматическое отключение питания после 5 минут бездействия - для экономии заряда аккумулятора
- 1 Гб внутренней памяти - при необходимости её можно расширить до 64 Гб за счёт карты памяти microSD