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Тепловизор Condtrol IR-CAM
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Тепловизор Condtrol IR-CAM
    Арт. X30300077
    Тепловизор Condtrol IR-CAM
    Тепловизор Condtrol IR-CAM
    Тепловизор Condtrol IR-CAM
    Тепловизор Condtrol IR-CAM
    Тепловизор Condtrol IR-CAM
    Тепловизор Condtrol IR-CAM
      Тепловизор Condtrol IR-CAM
      Тепловизор Condtrol IR-CAM
      Тепловизор Condtrol IR-CAM
      Тепловизор Condtrol IR-CAM
      Тепловизор Condtrol IR-CAM
      Тепловизор Condtrol IR-CAM

      Тепловизор Condtrol IR-CAM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300077

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		217х63х50
      Мин. температура хранения, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловизор CONDTROL IR-CAM 1 3-17-023 применяется для измерения температуры поверхности объекта бесконтактным способом. Помогает контролировать производственный процесс и предупреждает риск возгорания. Устройство пригодится для обслуживающих организаций, строительных компаний и различных сервисных служб.
        Легкое считывание данных. Модель оснащена сенсорным экраном, что позволяет узнать температуру объекта на фотографии простым нажатием на дисплей.
        Точность. Возможность настройки коэффициента теплового излучения сводит к минимуму погрешность измерения.
        Экономия. Прибор работает от встроенного аккумулятора мощностью 2500 мАч - это устраняет необходимость приобретения и постоянной замены источников питания

        Преимущества

        • Высокотемпературный сенсор
        • 2 камеры с 3-мя градациями изображения
        • Сохранение термограмм в формате JPEG, BMP
        • Автоматическое определение максимальной и минимальной температуры
        • Автоматическое отключение питания после 5 минут бездействия - для экономии заряда аккумулятора
        • 1 Гб внутренней памяти - при необходимости её можно расширить до 64 Гб за счёт карты памяти microSD