Купить фрезер Crown CT11002 пригодится при установке межкомнатных дверей, сборке мебели, создании и декорировании деревянных изделий, а также обработке пластмассовых заготовок. По сравнению со станками, ручной инструмент для фрезерования оснащен рукоятками, плавной системой запуска и точностью настройки глубины обработки, поэтому погружной фрезер CT11002 отличается легкой управляемостью и удобством в обращении. В своей функциональности он ничуть не уступает фрезеровочным станкам: Crown ct11002 обладает двигателем на 1400 Ватт, которого хватит на долгие годы работы, имеет возможность подключения к установкам для сбора пыли, и комплектуется цангами разных размеров. Оснастку легко заменять без специальных инструментов, позволяя произвести обработку материалов наилучшим образом.

Преимущества фрезера Crown ct11002:

Производительность;

Надежность;

Питание от сети;

Плавный регулятор глубины;

Система облегченного запуска;

Легкая замена цанги;

Тщательная обработка.

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