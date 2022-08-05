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Фрезер Crown CT11002
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|50
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Да
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Купить фрезер Crown CT11002 пригодится при установке межкомнатных дверей, сборке мебели, создании и декорировании деревянных изделий, а также обработке пластмассовых заготовок. По сравнению со станками, ручной инструмент для фрезерования оснащен рукоятками, плавной системой запуска и точностью настройки глубины обработки, поэтому погружной фрезер CT11002 отличается легкой управляемостью и удобством в обращении. В своей функциональности он ничуть не уступает фрезеровочным станкам: Crown ct11002 обладает двигателем на 1400 Ватт, которого хватит на долгие годы работы, имеет возможность подключения к установкам для сбора пыли, и комплектуется цангами разных размеров. Оснастку легко заменять без специальных инструментов, позволяя произвести обработку материалов наилучшим образом.
Преимущества фрезера Crown ct11002:
- Производительность;
- Надежность;
- Питание от сети;
- Плавный регулятор глубины;
- Система облегченного запуска;
- Легкая замена цанги;
- Тщательная обработка.
Комплектация:
- Фрезер;
- Параллельный упор;
- Копировальная втулка;
- Патрубок пылеотвода;
- Цанга 6 мм;
- Цанга 8 мм;
- Цанга 12 мм;
- Руководство пользователя;
- Коробка.