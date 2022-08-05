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Фрезер Crown CT11002
5.0
1
8 859 ₽
9 190 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Фрезер Crown CT11002
Арт. О00000012481
5.0
1
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
  • Персональная скидка
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002
Фрезер Crown CT11002

Фрезер Crown CT11002

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  • -331 ₽
8 859 ₽
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за штуку
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000012481
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Нет
Рабочий ход фрезы, мм
50
Адаптер для пылеудаления в комплекте
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -331 ₽
8 859 ₽
9 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Купить фрезер Crown CT11002 пригодится при установке межкомнатных дверей, сборке мебели, создании и декорировании деревянных изделий, а также обработке пластмассовых заготовок. По сравнению со станками, ручной инструмент для фрезерования оснащен рукоятками, плавной системой запуска и точностью настройки глубины обработки, поэтому погружной фрезер CT11002 отличается легкой управляемостью и удобством в обращении. В своей функциональности он ничуть не уступает фрезеровочным станкам: Crown ct11002 обладает двигателем на 1400 Ватт, которого хватит на долгие годы работы, имеет возможность подключения к установкам для сбора пыли, и комплектуется цангами разных размеров. Оснастку легко заменять без специальных инструментов, позволяя произвести обработку материалов наилучшим образом.

    Преимущества фрезера Crown ct11002:

    • Производительность;
    • Надежность;
    • Питание от сети;
    • Плавный регулятор глубины;
    • Система облегченного запуска;
    • Легкая замена цанги;
    • Тщательная обработка.

    Комплектация:

    • Фрезер;
    • Параллельный упор;
    • Копировальная втулка;
    • Патрубок пылеотвода;
    • Цанга 6 мм;
    • Цанга 8 мм;
    • Цанга 12 мм;
    • Руководство пользователя;
    • Коробка.