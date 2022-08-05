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Дрель Crown CT10010, 1050 Вт
Арт. О00000031141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Плавный пуск
|Нет
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- Дрель Crown CT10010, 1050 Вт разработана для сверления стали, дерева и керамики, а также перемешивания строительных составов и смесей (при оснащении подходящей оснасткой). Зубчатовенцовый патрон надежно держит оснастку. Металлический редуктор обеспечивает надежность в эксплуатации и долгий срок службы. Специальный фиксатор позволяет зафиксировать включатель/выключатель во включенном положении, что повышает удобство при продолжительных рабочих операциях
Преимущества
- Надежный зубчатый патрон
- 2 режима работы (сверление/перемешивание)
- Реверс для выбора направления вращения оснастки
- Мягкая накладка на основной рукоятке для удобного хвата
- Дополнительные рукоятки для лучшего контроля инструмента