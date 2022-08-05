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Дрель Crown CT10010, 1050 Вт
5.0
1
4 990 ₽
Безударные дрели
  • Персональная скидка
Дрель Crown CT10010, 1050 Вт
Арт. О00000031141
5.0
1
Дрель Crown CT10010, 1050 Вт
  • Персональная скидка

Дрель Crown CT10010, 1050 Вт

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4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031141
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Плавный пуск
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дрель Crown CT10010, 1050 Вт разработана для сверления стали, дерева и керамики, а также перемешивания строительных составов и смесей (при оснащении подходящей оснасткой). Зубчатовенцовый патрон надежно держит оснастку. Металлический редуктор обеспечивает надежность в эксплуатации и долгий срок службы. Специальный фиксатор позволяет зафиксировать включатель/выключатель во включенном положении, что повышает удобство при продолжительных рабочих операциях

    Преимущества

    • Надежный зубчатый патрон
    • 2 режима работы (сверление/перемешивание)
    • Реверс для выбора направления вращения оснастки
    • Мягкая накладка на основной рукоятке для удобного хвата
    • Дополнительные рукоятки для лучшего контроля инструмента