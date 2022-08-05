Дрель Crown CT10010, 1050 Вт разработана для сверления стали, дерева и керамики, а также перемешивания строительных составов и смесей (при оснащении подходящей оснасткой). Зубчатовенцовый патрон надежно держит оснастку. Металлический редуктор обеспечивает надежность в эксплуатации и долгий срок службы. Специальный фиксатор позволяет зафиксировать включатель/выключатель во включенном положении, что повышает удобство при продолжительных рабочих операциях

Преимущества