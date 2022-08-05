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Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Арт. О00000031144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич. Металлический корпус редуктора, обеспечивает хорошую теплоотдачу не перегревая инструмент при длительной работе.
Преимущества
- Патрон металлический, быстрозажимной с фиксацией оснастки с помощью храпового механизма, обеспечивает быструю смену оснастки надёжно удерживая её в течении всего времени работы
- Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора
- Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло
- Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента
- Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач