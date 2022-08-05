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Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
5.0
1
5 290 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Арт. О00000031144
5.0
1
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
  • Персональная скидка
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт

Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт

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5 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031144
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич. Металлический корпус редуктора, обеспечивает хорошую теплоотдачу не перегревая инструмент при длительной работе. 

    Преимущества

    • Патрон металлический, быстрозажимной с фиксацией оснастки с помощью храпового механизма, обеспечивает быструю смену оснастки надёжно удерживая её в течении всего времени работы
    • Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора
    • Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло
    • Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента
    • Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач