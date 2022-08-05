Преимущества

Патрон металлический, быстрозажимной с фиксацией оснастки с помощью храпового механизма, обеспечивает быструю смену оснастки надёжно удерживая её в течении всего времени работы

Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора

Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло

Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента

Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач

Дрель ударная Crown CT10130C, 810 Вт предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич. Металлический корпус редуктора, обеспечивает хорошую теплоотдачу не перегревая инструмент при длительной работе.