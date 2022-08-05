- Персональная скидка
Кромочный фрезер Crown CT11023S
Арт. О00000031160
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Упаковка
|коробка
|
Копировальные вставки в комплекте
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Кромочный фрезер Crown CT11023S предназначен для выборки пазов под карты петель и замка без дополнительных приспособлений, быстрой обработки кромок после прорезания в размер. Станет отличным помощником установщику дверей, мебельщику, установщику кухонь. Благодаря электронной регулировке оборотов можно подстроиться под конкретную задачу. Модель поставляется с удобной сумкой, в которую помещаются сам инструмент, а также все необходимые аксессуары к нему.