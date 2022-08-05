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Кромочный фрезер Crown CT11023S
5.0
1
9 990 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Кромочный фрезер Crown CT11023S
Арт. О00000031160
5.0
1
Кромочный фрезер Crown CT11023S
Кромочный фрезер Crown CT11023S
Кромочный фрезер Crown CT11023S
  • Персональная скидка
Кромочный фрезер Crown CT11023S
Кромочный фрезер Crown CT11023S
Кромочный фрезер Crown CT11023S

Кромочный фрезер Crown CT11023S

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9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031160
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Кромочный фрезер Crown CT11023S предназначен для выборки пазов под карты петель и замка без дополнительных приспособлений, быстрой обработки кромок после прорезания в размер. Станет отличным помощником установщику дверей, мебельщику, установщику кухонь. Благодаря электронной регулировке оборотов можно подстроиться под конкретную задачу. Модель поставляется с  удобной сумкой, в которую помещаются сам инструмент, а также все необходимые аксессуары к нему.