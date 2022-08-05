Кромочный фрезер Crown CT11023S предназначен для выборки пазов под карты петель и замка без дополнительных приспособлений, быстрой обработки кромок после прорезания в размер. Станет отличным помощником установщику дверей, мебельщику, установщику кухонь. Благодаря электронной регулировке оборотов можно подстроиться под конкретную задачу. Модель поставляется с удобной сумкой, в которую помещаются сам инструмент, а также все необходимые аксессуары к нему.