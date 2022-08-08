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Прямая шлифмашина Crown CT13313
5.0
1
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Прямая шлифмашина Crown CT13313
    Арт. О00000031152
    5.0
    1
    Прямая шлифмашина Crown CT13313

      Прямая шлифмашина Crown CT13313

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031152
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		гравирование, шлифовка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прямая шлифовальная машина Crown CT13313 предназначена для шлифовки труднодоступных мест, либо для гравировки различных поверхностей. Эргономичный корпус и резиновая накладка в местах хвата обеспечивают надёжный контроль инструмента. Регулировка оборотов позволяет подобрать режим работы для конкретных условий. Металлический корпус редукторной части обеспечивает хорошее охлаждение инструмента при длительной эксплуатации

        Преимущества

        • Ударопрочный корпус
        • Простота в эксплуатации
        • Удобный регулятор скорости
        • Легкий вес для неутомительной работы
        • Удлинённая передняя часть для доступа в ограниченные пространства