Прямая шлифмашина Crown CT13313

Преимущества

Ударопрочный корпус

Простота в эксплуатации

Удобный регулятор скорости

Легкий вес для неутомительной работы

Удлинённая передняя часть для доступа в ограниченные пространства

Прямая шлифовальная машина Crown CT13313 предназначена для шлифовки труднодоступных мест, либо для гравировки различных поверхностей. Эргономичный корпус и резиновая накладка в местах хвата обеспечивают надёжный контроль инструмента. Регулировка оборотов позволяет подобрать режим работы для конкретных условий. Металлический корпус редукторной части обеспечивает хорошее охлаждение инструмента при длительной эксплуатации