Прямая шлифмашина Crown CT13313
Арт. О00000031152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|гравирование, шлифовка
- Прямая шлифовальная машина Crown CT13313 предназначена для шлифовки труднодоступных мест, либо для гравировки различных поверхностей. Эргономичный корпус и резиновая накладка в местах хвата обеспечивают надёжный контроль инструмента. Регулировка оборотов позволяет подобрать режим работы для конкретных условий. Металлический корпус редукторной части обеспечивает хорошее охлаждение инструмента при длительной эксплуатации
Преимущества
- Ударопрочный корпус
- Простота в эксплуатации
- Удобный регулятор скорости
- Легкий вес для неутомительной работы
- Удлинённая передняя часть для доступа в ограниченные пространства