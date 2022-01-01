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Точильный станок Crown CT13545L
5 190 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
  • Персональная скидка
Точильный станок Crown CT13545L
Арт. О00000031153
Точильный станок Crown CT13545L
Точильный станок Crown CT13545L
  • Персональная скидка
Точильный станок Crown CT13545L
Точильный станок Crown CT13545L

Точильный станок Crown CT13545L

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вход в личный кабинет
5 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031153

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Посадочный диаметр первого круга, мм
12.7
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Точильный станок Crown CT13545L предназначен для заточных и шлифовальных работ металлических изделий. Модель используется в мастерских, на небольших производствах, а так же в домашних условиях. Хорошо отбалансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы. Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы. Широкая платформа с ножками гарантируют устойчивость станка на рабочей области. Яркая лампа на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны.

    Преимущества

    • Яркая лампа на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны
    • Простота управления
    • Защитные кожухи кругов для безопасности работы оператора
    • Комфорт и точность работ, благодаря прозрачным экранам
    • Небольшой вес и габариты
    • Устойчивость конструкции