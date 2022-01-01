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Точильный станок Crown CT13545L
Арт. О00000031153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
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- Точильный станок Crown CT13545L предназначен для заточных и шлифовальных работ металлических изделий. Модель используется в мастерских, на небольших производствах, а так же в домашних условиях. Хорошо отбалансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы. Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы. Широкая платформа с ножками гарантируют устойчивость станка на рабочей области. Яркая лампа на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны.
Преимущества
- Яркая лампа на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны
- Простота управления
- Защитные кожухи кругов для безопасности работы оператора
- Комфорт и точность работ, благодаря прозрачным экранам
- Небольшой вес и габариты
- Устойчивость конструкции
- Яркая лампа на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны