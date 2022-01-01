Преимущества

Яркая лампа на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны



Простота управления

Защитные кожухи кругов для безопасности работы оператора

Комфорт и точность работ, благодаря прозрачным экранам

Небольшой вес и габариты

Устойчивость конструкции

Точильный станок Crown CT13545L предназначен для заточных и шлифовальных работ металлических изделий. Модель используется в мастерских, на небольших производствах, а так же в домашних условиях. Хорошо отбалансированные валы не имеют биений, позволяя производить точные работы. Защитные стёкла обеспечивают безопасность оператора, а пылезащищённые кнопки включения продлевают срок службы. Широкая платформа с ножками гарантируют устойчивость станка на рабочей области. Яркая лампа на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны.