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Точильный станок Crown CT13547L
8 990 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
  • Персональная скидка
Точильный станок Crown CT13547L
Арт. О00000028503
Точильный станок Crown CT13547L
Точильный станок Crown CT13547L
  • Персональная скидка
Точильный станок Crown CT13547L
Точильный станок Crown CT13547L

Точильный станок Crown CT13547L

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8 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000028503

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220, 230
Посадочный диаметр первого круга, мм
12.7
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Точильный станок CROWN CT13547L служит для заточки инструмента и шлифования деталей. Модель используется в мастерских, на небольших производствах, а так же в домашних условиях. Прозрачные экраны из пластмассы обеспечивают защиту пользователя от попадания мелких частиц, и позволяют регулировать свое положение для комфортной работы и обзора. Широкая платформа с ножками гарантируют устойчивость станка на рабочей области.

    Преимущества

    • Яркий светильник на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны
    • Простота управления CROWN CT13547L
    • Защитные кожухи кругов для безопасности оператора
    • Комфорт и точность работы, благодаря прозрачным экранам
    • Небольшой вес и габариты
    • Устойчивость конструкции