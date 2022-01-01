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Точильный станок Crown CT13547L
Арт. О00000028503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
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- Точильный станок CROWN CT13547L служит для заточки инструмента и шлифования деталей. Модель используется в мастерских, на небольших производствах, а так же в домашних условиях. Прозрачные экраны из пластмассы обеспечивают защиту пользователя от попадания мелких частиц, и позволяют регулировать свое положение для комфортной работы и обзора. Широкая платформа с ножками гарантируют устойчивость станка на рабочей области.
Преимущества
- Яркий светильник на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны
- Простота управления CROWN CT13547L
- Защитные кожухи кругов для безопасности оператора
- Комфорт и точность работы, благодаря прозрачным экранам
- Небольшой вес и габариты
- Устойчивость конструкции
- Яркий светильник на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны