Преимущества

Яркий светильник на гнущейся ножке дает дополнительное освещение рабочей зоны



Простота управления CROWN CT13547L

Защитные кожухи кругов для безопасности оператора

Комфорт и точность работы, благодаря прозрачным экранам

Небольшой вес и габариты

Устойчивость конструкции

Точильный станок CROWN CT13547L служит для заточки инструмента и шлифования деталей. Модель используется в мастерских, на небольших производствах, а так же в домашних условиях. Прозрачные экраны из пластмассы обеспечивают защиту пользователя от попадания мелких частиц, и позволяют регулировать свое положение для комфортной работы и обзора. Широкая платформа с ножками гарантируют устойчивость станка на рабочей области.