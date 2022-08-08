Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный фен Crown CT19022K
5.0
1
2 190 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Crown CT19022K
    Арт. О00000029005
    5.0
    1
    Строительный фен Crown CT19022K

      Строительный фен Crown CT19022K

      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029005
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1.32
      Все характеристики
      2 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142432, 4-32 мм, 15 ступеней
      820 ₽
      5.0
      Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142432, 4-32 мм, 15 ступеней
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      250 ₽
      4.0
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Гибкая подводка Altstream Super 023020212 (1/2", гайка/штуцер, 1200 мм)
      230 ₽
      5.0
      Гибкая подводка Altstream Super 023020212 (1/2", гайка/штуцер, 1200 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
      110 ₽
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352352, HSS-G 4.0x75, 2 шт.
      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1.5 м
      380 ₽
      5.0
      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1.5 м
      Отрезной круг по металлу Вихрь (125x1.2x22 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Отрезной круг по металлу Вихрь (125x1.2x22 мм)
      Смотреть
      Отрезной круг по металлу Вихрь (125x1.0x22 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Отрезной круг по металлу Вихрь (125x1.0x22 мм)
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен CROWN CT19022K прост и удобен в работе. Служит для быстрого нагрева обрабатываемой поверхности. В комплект входит несколько насадок, что значительно расширяет сферу применения. Температура потока воздуха настраивается с помощью регулятора. Конструкция инструмента предусматривает возможность стационарного использования

        Преимущества

        • Широкая сфера применения CROWN CT19022K
        • Упор на рукоятке обеспечивает удобный захват
        • Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева
        • Плоская насадка подходит для обработки поверхностей с большой площадью
        • Дефлекторная насадка - для обработки одной поверхности и защиты другой
        • Рефлекторная насадка для изменения направления воздушного потока
        • Точечная насадка для пайки и обработки поверхностей с маленькой площадью
        • Мощность: 100/800/1800 Вт