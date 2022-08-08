Строительный фен Crown CT19022K

Преимущества

Широкая сфера применения CROWN CT19022K

Упор на рукоятке обеспечивает удобный захват

Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева

Плоская насадка подходит для обработки поверхностей с большой площадью

Дефлекторная насадка - для обработки одной поверхности и защиты другой

Рефлекторная насадка для изменения направления воздушного потока

Точечная насадка для пайки и обработки поверхностей с маленькой площадью

Мощность: 100/800/1800 Вт

Технический фен CROWN CT19022K прост и удобен в работе. Служит для быстрого нагрева обрабатываемой поверхности. В комплект входит несколько насадок, что значительно расширяет сферу применения. Температура потока воздуха настраивается с помощью регулятора. Конструкция инструмента предусматривает возможность стационарного использования