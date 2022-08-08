Строительный фен Crown CT19022K
Арт. О00000029005
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1.32
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- Технический фен CROWN CT19022K прост и удобен в работе. Служит для быстрого нагрева обрабатываемой поверхности. В комплект входит несколько насадок, что значительно расширяет сферу применения. Температура потока воздуха настраивается с помощью регулятора. Конструкция инструмента предусматривает возможность стационарного использования
Преимущества
- Широкая сфера применения CROWN CT19022K
- Упор на рукоятке обеспечивает удобный захват
- Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева
- Плоская насадка подходит для обработки поверхностей с большой площадью
- Дефлекторная насадка - для обработки одной поверхности и защиты другой
- Рефлекторная насадка для изменения направления воздушного потока
- Точечная насадка для пайки и обработки поверхностей с маленькой площадью
- Мощность: 100/800/1800 Вт