Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Технический фен Crown CT19023K
5.0
1
3 190 ₽
Строительные фены
  • Персональная скидка
Технический фен Crown CT19023K
Арт. О00000031161
5.0
1
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
  • Персональная скидка
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K
Технический фен Crown CT19023K

Технический фен Crown CT19023K

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031161
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Дисплей
Нет
Вес, кг
0.9
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Отвертка крестовая Stanley Cushion Grip 064940, Ph2x100 мм
320 ₽
5.0
Отвертка крестовая Stanley Cushion Grip 064940, Ph2x100 мм
Ключ гаечный комбинированный Sitomo (12x12 мм, оксидированный) SIT
165 ₽
5.0
Ключ гаечный комбинированный Sitomo (12x12 мм, оксидированный) SIT
Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
175 ₽
5.0
Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
135 ₽
5.0
Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD20S2K-RU
9 900 ₽
4.8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD20S2K-RU
Ступенчатое сверло по металлу Практика 036-476, P6M5, 4-20 мм, шаг 2 мм, 1 штука
710 ₽
5.0
Ступенчатое сверло по металлу Практика 036-476, P6M5, 4-20 мм, шаг 2 мм, 1 штука
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Сверло по металлу Практика 033-161, 3х61 мм
50 ₽
Сверло по металлу Практика 033-161, 3х61 мм
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
7 899 ₽
4.3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
  • Персональная скидка
Отрезной круг (125x1x22 мм)
26 ₽
4.5
Отрезной круг (125x1x22 мм)
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
30 ₽
5.0
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Технический фен Crown CT19023K пригодится для нагрева различных поверхностей, удаления старой краски и т.д. Отличается простотой и удобством в использовании. В комплект входит несколько насадок, что расширяет сферу применения. Температуру потока воздуха можно настраивать при помощи специального регулятора. Конструкция инструмента предусматривает возможность стационарного использования

    Преимущества

    • Широкая сфера применения
    • Упор на рукоятке обеспечивает удобный захват
    • Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева
    • Плоская насадка подходит для обработки поверхностей с большой площадью
    • Дефлекторная насадка - для обработки одной поверхности и защиты другой
    • Рефлекторная насадка для изменения направления воздушного потока
    • Точечная насадка для пайки и обработки поверхностей с маленькой площадью