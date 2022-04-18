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Технический фен Crown CT19023K
Арт. О00000031161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
|
Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.9
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7 899 ₽
- Персональная скидка
- Технический фен Crown CT19023K пригодится для нагрева различных поверхностей, удаления старой краски и т.д. Отличается простотой и удобством в использовании. В комплект входит несколько насадок, что расширяет сферу применения. Температуру потока воздуха можно настраивать при помощи специального регулятора. Конструкция инструмента предусматривает возможность стационарного использования
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Упор на рукоятке обеспечивает удобный захват
- Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева
- Плоская насадка подходит для обработки поверхностей с большой площадью
- Дефлекторная насадка - для обработки одной поверхности и защиты другой
- Рефлекторная насадка для изменения направления воздушного потока
- Точечная насадка для пайки и обработки поверхностей с маленькой площадью