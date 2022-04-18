Преимущества

Широкая сфера применения

Упор на рукоятке обеспечивает удобный захват

Вентиляционные отверстия на корпусе предохраняют двигатель от перегрева

Плоская насадка подходит для обработки поверхностей с большой площадью

Дефлекторная насадка - для обработки одной поверхности и защиты другой

Рефлекторная насадка для изменения направления воздушного потока

Точечная насадка для пайки и обработки поверхностей с маленькой площадью

Технический фен Crown CT19023K пригодится для нагрева различных поверхностей, удаления старой краски и т.д. Отличается простотой и удобством в использовании. В комплект входит несколько насадок, что расширяет сферу применения. Температуру потока воздуха можно настраивать при помощи специального регулятора. Конструкция инструмента предусматривает возможность стационарного использования