Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Быстрая зарядка аккумулятора (всего за 1 час)

Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень

Удобная рукоять

Аккумуляторный ударный шуруповерт CROWN CT21075HMX снабжен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Предусмотрена подсветка для работы в темное время суток.