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Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031121
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Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031121
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|55
|
Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторный ударный шуруповерт CROWN CT21075HMX снабжен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Предусмотрена подсветка для работы в темное время суток.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Быстрая зарядка аккумулятора (всего за 1 час)
- Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень
- Удобная рукоять