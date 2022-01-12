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Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
5.0
1
6 790 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
  • Персональная скидка
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031121
5.0
1
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
  • Персональная скидка
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ

Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт Crown CT21075HMX, 20 В, 60 Нм, без АКБ и ЗУ

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6 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000031121
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
55
Тип
аккумуляторный, ударный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный ударный шуруповерт CROWN CT21075HMX снабжен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Предусмотрена подсветка для работы в темное время суток.

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
    • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
    • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    • Быстрая зарядка аккумулятора (всего за 1 час)
    • Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень
    • Удобная рукоять 
    Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!