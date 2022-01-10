Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC, 20 В

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки

Встроенная подсветка - для лучшей видимости рабочей зоны

Небольшой вес Crown CT21076HMX-2 BMC - для комфортной работы

Регулировка оборотов для работы с различными материалами

Реверс позволяет изменять направление вращения

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Дополнительная ручка - для удобной работы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC предназначена для ремонта и строительства. Регулировка числа оборотов помогает подобрать нужный рабочий режим в зависимости от свойства материала. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошую видимость. Оснащен дополнительной ручкой для удобной работы.