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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC, 20 В
Арт. О00000031125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC предназначена для ремонта и строительства. Регулировка числа оборотов помогает подобрать нужный рабочий режим в зависимости от свойства материала. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошую видимость. Оснащен дополнительной ручкой для удобной работы.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки
- Встроенная подсветка - для лучшей видимости рабочей зоны
- Небольшой вес Crown CT21076HMX-2 BMC - для комфортной работы
- Регулировка оборотов для работы с различными материалами
- Реверс позволяет изменять направление вращения
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Дополнительная ручка - для удобной работы