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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC, 20 В
5.0
1
13 890 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC, 20 В
Арт. О00000031125
5.0
1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC, 20 В
  • Персональная скидка

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC, 20 В

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13 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000031125
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
60
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21076HMX-2 BMC предназначена для ремонта и строительства. Регулировка числа оборотов помогает подобрать нужный рабочий режим в зависимости от свойства материала. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошую видимость. Оснащен дополнительной ручкой для удобной работы.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон - для быстрой смены оснастки
    • Встроенная подсветка - для лучшей видимости рабочей зоны
    • Небольшой вес Crown CT21076HMX-2 BMC - для комфортной работы
    • Регулировка оборотов для работы с различными материалами
    • Реверс позволяет изменять направление вращения
    • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
    • Дополнительная ручка - для удобной работы