Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX (диаметр 125 мм, 20 В, без АК и ЗУ)

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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX
Арт. О00000031129
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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX
Арт. О00000031129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная углошлифовальная машина CROWN CT23001125HX используется для шлифовки и резки различных материалов. Дополнительная рукоять способствует надежному удержанию инструмента во время работы. Небольшой вес инструмента делает работу менее утомительной и более продуктивной. Максимальный диаметр чашеобразной проволочной щетки составляет 75 мм
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Дополнительная рукоятка CROWN CT23001125HX для удобства работы
- Малый вес инструмента для продолжительной работы
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Металлический корпус редуктора для долгого срока службы