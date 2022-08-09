Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX (диаметр 125 мм, 20 В, без АК и ЗУ)

Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Дополнительная рукоятка CROWN CT23001125HX для удобства работы

Малый вес инструмента для продолжительной работы

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Металлический корпус редуктора для долгого срока службы

Аккумуляторная углошлифовальная машина CROWN CT23001125HX используется для шлифовки и резки различных материалов. Дополнительная рукоять способствует надежному удержанию инструмента во время работы. Небольшой вес инструмента делает работу менее утомительной и более продуктивной. Максимальный диаметр чашеобразной проволочной щетки составляет 75 мм