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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX (диаметр 125 мм, 20 В, без АК и ЗУ)
5.0
1
9 990 ₽
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
  • Персональная скидка
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX
Арт. О00000031129
5.0
1
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX (диаметр 125 мм, 20 В, без АК и ЗУ)
  • Персональная скидка

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX

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9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031129
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Макс. число оборотов, об/мин
8000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина CROWN CT23001125HX используется для шлифовки и резки различных материалов. Дополнительная рукоять способствует надежному удержанию инструмента во время работы. Небольшой вес инструмента делает работу менее утомительной и более продуктивной. Максимальный диаметр чашеобразной проволочной щетки составляет 75 мм

    Преимущества

    • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
    • Дополнительная рукоятка CROWN CT23001125HX для удобства работы
    • Малый вес инструмента для продолжительной работы
    • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
    • Металлический корпус редуктора для долгого срока службы
    Внимание!!! Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!