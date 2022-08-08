Аккумуляторный лобзик Crown CT25003HX, напряжение 20 В, 85 мм, без АКБ и ЗУ

- Персональная скидка
Аккумуляторный лобзик Crown CT25003HX
Арт. О00000031134
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Число ходов, ход/мин
|3000
|
Наличие подсветки
|Да
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Аккумуляторный лобзик CROWN CT25003HX предназначен для распиловки древесины и металла. Благодаря трем ступеням маятникового хода, можно работать с различными материалами. Светодиодная подсветка позволяет работать даже в плохо освещенных местах.
Преимущества
- Аккумуляторная технология CROWN CT25003HX избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Три ступени маятникового хода - для эффективной работы
- Стальная подошва придает дополнительную прочность
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Механизм быстрой фиксации полотна повышает скорость работы