Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный лобзик Crown CT25003HX, напряжение 20 В, 85 мм, без АКБ и ЗУ
4.0
1
9 690 ₽
Аккумуляторные лобзики
  • Персональная скидка
Аккумуляторный лобзик Crown CT25003HX
Арт. О00000031134
4.0
1
Аккумуляторный лобзик Crown CT25003HX, напряжение 20 В, 85 мм, без АКБ и ЗУ
  • Персональная скидка

Аккумуляторный лобзик Crown CT25003HX

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000031134
4.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Число ходов, ход/мин
3000
Наличие подсветки
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный лобзик CROWN CT25003HX предназначен для распиловки древесины и металла. Благодаря трем ступеням маятникового хода, можно работать с различными материалами. Светодиодная подсветка позволяет работать даже в плохо освещенных местах.

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология CROWN CT25003HX избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Три ступени маятникового хода - для эффективной работы
    • Стальная подошва придает дополнительную прочность
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    • Механизм быстрой фиксации полотна повышает скорость работы
    Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!