Аккумуляторный лобзик Crown CT25003HX, напряжение 20 В, 85 мм, без АКБ и ЗУ

Преимущества

Аккумуляторная технология CROWN CT25003HX избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Три ступени маятникового хода - для эффективной работы

Стальная подошва придает дополнительную прочность

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Механизм быстрой фиксации полотна повышает скорость работы

Аккумуляторный лобзик CROWN CT25003HX предназначен для распиловки древесины и металла. Благодаря трем ступеням маятникового хода, можно работать с различными материалами. Светодиодная подсветка позволяет работать даже в плохо освещенных местах.