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Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX, 20 В, 2.3 Дж, без Б и ЗУ
5.0
1
13 990 ₽
Аккумуляторные перфораторы
  • Персональная скидка
Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX, 20 В, 2.3 Дж, без Б и ЗУ
Арт. О00000031132
5.0
1
Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX, 20 В, 2.3 Дж, без Б и ЗУ
  • Персональная скидка

Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX, 20 В, 2.3 Дж, без Б и ЗУ

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13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031132
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Система пылеудаления
Нет
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
1400
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный перфоратор CROWN CT28001HX используется для сверления отверстий в различных материалах и выполнения демонтажных работ. Дополнительная рукоятка снижает нагрузку на оператора и обеспечивает удобство работы. Модель имеет бесщеточный двигатель, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивном использовании. Патрон SDS-plus справляется с интенсивной нагрузкой в любом режиме работы и обладает высоким качеством фиксации оснастки. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
    • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
    • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы