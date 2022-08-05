Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX, 20 В, 2.3 Дж, без Б и ЗУ

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Аккумуляторный перфоратор CROWN CT28001HX используется для сверления отверстий в различных материалах и выполнения демонтажных работ. Дополнительная рукоятка снижает нагрузку на оператора и обеспечивает удобство работы. Модель имеет бесщеточный двигатель, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивном использовании. Патрон SDS-plus справляется с интенсивной нагрузкой в любом режиме работы и обладает высоким качеством фиксации оснастки. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.