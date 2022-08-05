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Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX, 20 В, 2.3 Дж, без Б и ЗУ
Арт. О00000031132
- Персональная скидка
Аккумуляторный перфоратор Crown CT28001HX, 20 В, 2.3 Дж, без Б и ЗУ
Арт. О00000031132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Система пылеудаления
|Нет
|
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1400
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- Аккумуляторный перфоратор CROWN CT28001HX используется для сверления отверстий в различных материалах и выполнения демонтажных работ. Дополнительная рукоятка снижает нагрузку на оператора и обеспечивает удобство работы. Модель имеет бесщеточный двигатель, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивном использовании. Патрон SDS-plus справляется с интенсивной нагрузкой в любом режиме работы и обладает высоким качеством фиксации оснастки. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы