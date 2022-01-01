Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
Арт. aurora_40365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|11.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|40
- Cварочный инвертор Aurora STRONGHOLD 315M 17836 находит применение в производстве и строительстве, а также любой области, где требуется надежное соединение металлических элементов. Надежная конструкция. Аппарат создан на основе IGBT блоков. Дополнительные функции можно точно настроить в зависимости от требований к металлу. Регулировка форсажа дуги обеспечивает оптимальную глубину сварочной ванны и уменьшает разбрызгивание электрода.
Преимущества
- Отличный, современный дизайн
- Регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
- Регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин
- Функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
- Возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция)
- Широкий диапазон регулировки сварочного тока от 20А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин
- Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 35 MMQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
- Повременная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы
- Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения
- Комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке