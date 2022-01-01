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Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
    Арт. aurora_40365
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M

      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_40365

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		11.2
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Cварочный инвертор Aurora STRONGHOLD 315M 17836 находит применение в производстве и строительстве, а также любой области, где требуется надежное соединение металлических элементов. Надежная конструкция. Аппарат создан на основе IGBT блоков. Дополнительные функции можно точно настроить в зависимости от требований к металлу. Регулировка форсажа дуги обеспечивает оптимальную глубину сварочной ванны и уменьшает разбрызгивание электрода.

        Преимущества

        • Отличный, современный дизайн
        • Регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
        • Регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин
        • Функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
        • Возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция)
        • Широкий диапазон регулировки сварочного тока от 20А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин
        • Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 35 MMQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
        • Повременная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы
        • Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения
        • Комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке