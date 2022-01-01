Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 315M

Преимущества

Отличный, современный дизайн

Регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги

Регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин

Функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети

Возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция)

Широкий диапазон регулировки сварочного тока от 20А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин

Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 35 MMQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах

Повременная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы

Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения

Комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

Cварочный инвертор Aurora STRONGHOLD 315M 17836 находит применение в производстве и строительстве, а также любой области, где требуется надежное соединение металлических элементов. Надежная конструкция. Аппарат создан на основе IGBT блоков. Дополнительные функции можно точно настроить в зависимости от требований к металлу. Регулировка форсажа дуги обеспечивает оптимальную глубину сварочной ванны и уменьшает разбрызгивание электрода.