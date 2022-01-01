Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 400M
Арт. aurora_40366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|16.9
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Макс. сварочный ток MMA, А
|400
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Профессиональный инвертор STRONGHOLD 400M предназначен для работы штучными электродами (MMA) в условиях небольшого производства. Максимальный ток в 400А достигается при весе всего 22 кг. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек инвертора обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. Модифицированная линейка с индексом «М» разработана специально под требования большинства профессиональных и промышленных потребителей, где не требуется 100% загрузка аппарата и отличается от старших моделей режимом работы в 40%.
Преимущества
- отличный, современный дизайн;
- регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;
- функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
- возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);
- широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 400А для полноценной работы электродом любых толщин;
- профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50MMQ и толстые силовые кабели 35MMQ не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах;
- современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы
- современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения.
- комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.