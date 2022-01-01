Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 400M

Преимущества

отличный, современный дизайн;

регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;

функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);

широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 400А для полноценной работы электродом любых толщин;

профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50MMQ и толстые силовые кабели 35MMQ не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах;

современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы

современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения.

комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

Профессиональный инвертор STRONGHOLD 400M предназначен для работы штучными электродами (MMA) в условиях небольшого производства. Максимальный ток в 400А достигается при весе всего 22 кг. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек инвертора обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. Модифицированная линейка с индексом «М» разработана специально под требования большинства профессиональных и промышленных потребителей, где не требуется 100% загрузка аппарата и отличается от старших моделей режимом работы в 40%.