Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M

Преимущества

регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;

функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха;

функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);

широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 480А для полноценной работы электродом любых толщин;

современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата;

современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения;

комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

Мультифункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (MMA) и для строжки металла. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Максимальный ток в 480А достигается при весе всего в 26 кг. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Модифицированная линейка с индексом «М» разработана специально под требования большинства профессиональных и промышленных потребителей, где не требуется 100% загрузка аппарата и отличается от старших моделей режимом работы в 40%.