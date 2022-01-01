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Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
    Арт. aurora_40367
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
    Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M
      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M

      Cварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_40367

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		23.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		480
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультифункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (MMA) и для строжки металла. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Максимальный ток в 480А достигается при весе всего в 26 кг. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Модифицированная линейка с индексом «М» разработана специально под требования большинства профессиональных и промышленных потребителей, где не требуется 100% загрузка аппарата и отличается от старших моделей режимом работы в 40%.

        Преимущества

        • регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
        • регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;
        • функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха;
        • функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
        • возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);
        • широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 480А для полноценной работы электродом любых толщин;
        • современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата;
        • современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения;
        • комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.