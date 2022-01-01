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Смеситель для умывальника D-Lin D110405-6 ф40мм
1 780 ₽
Смесители для умывальника
    Смеситель для умывальника D-Lin D110405-6 ф40мм
    Арт. О00000016647
    Смеситель для умывальника D-Lin D110405-6 ф40мм

      Смеситель для умывальника D-Lin D110405-6 ф40мм

      1 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016647

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      1 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для кухни с гибким изливом D-Lin D110405-6, представленная модель позволит легко контролировать температуру и напор воды, посредством однорычажного управления. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D110405-6 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.

        Преимущества

        • Аэратор в смесителе позволяет обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение
        • Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает различные примеси
        • Основной материал прибора - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное нанесение хромированного покрытия