Смеситель для умывальника D-Lin D110405-6 ф40мм

Преимущества

Аэратор в смесителе позволяет обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение

Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает различные примеси

Основной материал прибора - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное нанесение хромированного покрытия

Смеситель для кухни с гибким изливом D-Lin D110405-6, представленная модель позволит легко контролировать температуру и напор воды, посредством однорычажного управления. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D110405-6 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.