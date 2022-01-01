Смеситель для умывальника D-Lin D110602 ф40мм
Арт. О00000016629
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для кухни с гибким изливом D-Lin D110602, представленная модель позволит легко контролировать температуру и напор воды, посредством однорычажного управления. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D110602 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Аэратор в смесителе позволяет обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение
- Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает различные примеси
- Основной материал прибора - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное нанесение хромированного покрытия