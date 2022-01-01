Смеситель для умывальника D-Lin D110810 "крест"

Преимущества

Аэратор обеспечивает одинаковый поток, с помощью того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода становится мягче

Сеточка отфильтрует примеси и сэкономит больше пяти кубов воды на протяжении года

Материал корпуса - латунь, надежный материал, обеспечивающий прекрасное нанесение хромированного покрытия

Смеситель для раковины D-Lin D110810, классический прибор, который обладает двумя рычагами для контроля воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D110810 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.