Смеситель для умывальника D-Lin D110810 "крест"
Арт. О00000016628
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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- Смеситель для раковины D-Lin D110810, классический прибор, который обладает двумя рычагами для контроля воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D110810 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Аэратор обеспечивает одинаковый поток, с помощью того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода становится мягче
- Сеточка отфильтрует примеси и сэкономит больше пяти кубов воды на протяжении года
- Материал корпуса - латунь, надежный материал, обеспечивающий прекрасное нанесение хромированного покрытия