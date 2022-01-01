Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для ванны D-Lin D140628 ф40мм, излив 30 см
2 230 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны D-Lin D140628 ф40мм, излив 30 см
    Арт. О00000016631
    Смеситель для ванны D-Lin D140628 ф40мм, излив 30 см

      Смеситель для ванны D-Lin D140628 ф40мм, излив 30 см

      2 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016631

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      2 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00601 ПН25 20 мм, 4 м
      456 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00601 ПН25 20 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
      220 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
      Гибкая подводка Altstream Super 023020103 (1/2", гайка/гайка, 300 мм)
      130 ₽
      5.0
      Гибкая подводка Altstream Super 023020103 (1/2", гайка/гайка, 300 мм)
      Счетчик воды Бетар СХВ-15
      860 ₽
      1 130 ₽
      4.0
      Счетчик воды Бетар СХВ-15
      • -270 ₽
      Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
      170 ₽
      5.0
      Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
      Счетчик холодной воды Itelma WFK20.D110
      1 050 ₽
      5.0
      Счетчик холодной воды Itelma WFK20.D110
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      160 ₽
      4.5
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      Кран шаровый ГАЗОВЫЙ Баз 11Б27п Ду15 г/ш рычаг, А11
      350 ₽
      Кран шаровый ГАЗОВЫЙ Баз 11Б27п Ду15 г/ш рычаг, А11
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка многоцелевая Stihl 40 г.
      439 ₽
      Смазка многоцелевая Stihl 40 г.
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Нет в наличии
      3.5
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Смотреть
      Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
      Нет в наличии
      4.5
      Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для ванны D-Lin D140628, оснащен одной рукоятью с целью регулировки воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D140628 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Аэратор обеспечит равномерный поток воды, благодаря тому, что металлическая сеточка рассеивает напор, вода становится мягче
        • Сеточка поможет отфильтровать примеси и позволит сэкономить более 5 кубов воды в год
        • К данной группе изделий принадлежит классический вид приборов, которые сделаны из латуни – надежного, долговечного, прочного металла