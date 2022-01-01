Преимущества

Наличие аэратора в приборе поможет обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение

Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает различные примеси

Смеситель для ванны D-Lin D140810, излив 30 см, с картриджным переключателем - обладает двумя рычагами для холодной и горячей воды. Настенный прибор – традиционный вариант, который на сегодняшний день наиболее часто устанавливается в ванных комнатах. Помимо обычного излива такие модели оснащены отдельным выходом на душевой шланг и лейку. Данная модель выполнена в классическом стиле.