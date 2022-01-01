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Смеситель для ванны D-Lin D140810, излив 30 см, с картриджным переключателем
2 140 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны D-Lin D140810, излив 30 см, с картриджным переключателем
    Арт. О00000032576
    Смеситель для ванны D-Lin D140810, излив 30 см, с картриджным переключателем

      Смеситель для ванны D-Lin D140810, излив 30 см, с картриджным переключателем

      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032576

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для ванны D-Lin D140810, излив 30 см, с картриджным переключателем - обладает двумя рычагами для холодной и горячей воды. Настенный прибор – традиционный вариант, который на сегодняшний день наиболее часто устанавливается в ванных комнатах. Помимо обычного излива такие модели оснащены отдельным выходом на душевой шланг и лейку. Данная модель выполнена в классическом стиле.

        Преимущества

        • Наличие аэратора в приборе поможет обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение
        • Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает различные примеси