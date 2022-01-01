Смеситель для ванны D-Lin D140810, излив 30 см, с картриджным переключателем
Арт. О00000032576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
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- Смеситель для ванны D-Lin D140810, излив 30 см, с картриджным переключателем - обладает двумя рычагами для холодной и горячей воды. Настенный прибор – традиционный вариант, который на сегодняшний день наиболее часто устанавливается в ванных комнатах. Помимо обычного излива такие модели оснащены отдельным выходом на душевой шланг и лейку. Данная модель выполнена в классическом стиле.
Преимущества
- Наличие аэратора в приборе поможет обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение
- Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает различные примеси