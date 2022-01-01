Смеситель для ванны D-Lin D140825, излив 30 см
Арт. О00000016617
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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- Смеситель для ванны D-Lin D140825, имеется два рычага для того, чтобы контролировать напор горячей и холодной воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D140825 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Аэратор в смесителе обеспечивает равномерный поток воды , а также ее относительное смягчение
- Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает примеси
- Основной материал прибора - латунь, надежный красивый материал, обеспечивающий прекрасное нанесение хромированного покрытия
- В данном приборе излив имеет возможность вращения, что увеличивает функциональность