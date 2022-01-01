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Смеситель для ванны D-Lin D141427 ф40мм, излив 25 см
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны D-Lin D141427 ф40мм, излив 25 см
    Арт. О00000016632
    Смеситель для ванны D-Lin D141427 ф40мм, излив 25 см

      Смеситель для ванны D-Lin D141427 ф40мм, излив 25 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016632

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Настенный смеситель локтевой D-Lin D141427, модель даёт возможность без проблем регулировать напор и температуру воды, при помощи однорычажного управления. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D141427 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Аэратор обеспечит равномерный поток воды, благодаря тому, что металлическая сеточка рассеивает напор, вода становится мягче
        • Сеточка поможет отфильтровать примеси и позволит сэкономить более 5 кубов воды в год
        • К данной группе изделий принадлежит классический вид приборов, которые сделаны из латуни – надежного, долговечного, прочного металла