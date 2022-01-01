Смеситель для ванны D-Lin D141427 ф40мм, излив 25 см

Преимущества

Аэратор обеспечит равномерный поток воды, благодаря тому, что металлическая сеточка рассеивает напор, вода становится мягче

Сеточка поможет отфильтровать примеси и позволит сэкономить более 5 кубов воды в год

К данной группе изделий принадлежит классический вид приборов, которые сделаны из латуни – надежного, долговечного, прочного металла

Настенный смеситель локтевой D-Lin D141427, модель даёт возможность без проблем регулировать напор и температуру воды, при помощи однорычажного управления. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D141427 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.