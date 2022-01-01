Смеситель для ванны D-Lin D141427 ф40мм, излив 25 см
Арт. О00000016632
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Персональная скидка
- Настенный смеситель локтевой D-Lin D141427, модель даёт возможность без проблем регулировать напор и температуру воды, при помощи однорычажного управления. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D141427 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Аэратор обеспечит равномерный поток воды, благодаря тому, что металлическая сеточка рассеивает напор, вода становится мягче
- Сеточка поможет отфильтровать примеси и позволит сэкономить более 5 кубов воды в год
- К данной группе изделий принадлежит классический вид приборов, которые сделаны из латуни – надежного, долговечного, прочного металла