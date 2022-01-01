Смеситель для кухни D-Lin D141811 настенный
Арт. О00000016612
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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- Настенный смеситель D-Lin D141811, классический прибор, обладающий двумя вентилями для контроля потока воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D141811 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Наличие аэратора в данном приборе помогает обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение
- Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает нежелательные примеси
- К представленной группе товаров принадлежит традиционный тип приборов, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного металла