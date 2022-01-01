Смеситель для кухни D-Lin D141811 настенный

Преимущества

Наличие аэратора в данном приборе помогает обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение

Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает нежелательные примеси

К представленной группе товаров принадлежит традиционный тип приборов, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного металла

Настенный смеситель D-Lin D141811, классический прибор, обладающий двумя вентилями для контроля потока воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D141811 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.