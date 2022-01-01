Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для ванны D-Lin D146810, излив 30 см
2 230 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны D-Lin D146810, излив 30 см
    Арт. О00000016615
    Смеситель для ванны D-Lin D146810, излив 30 см

      Смеситель для ванны D-Lin D146810, излив 30 см

      2 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016615

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      2 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      228 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
      220 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
      Гибкая подводка Altstream Super 023020103 (1/2", гайка/гайка, 300 мм)
      130 ₽
      5.0
      Гибкая подводка Altstream Super 023020103 (1/2", гайка/гайка, 300 мм)
      Активная пена Grass Active Foam Gel 113150 (1 л)
      700 ₽
      5.0
      Активная пена Grass Active Foam Gel 113150 (1 л)
      Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
      170 ₽
      5.0
      Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
      Фум лента Remer д/воды 572 RR
      155 ₽
      5.0
      Фум лента Remer д/воды 572 RR
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      160 ₽
      4.5
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      Шаровый кран Баз 11Б27п1 Ду 20 А31, г/ш, рычаг
      500 ₽
      5.0
      Шаровый кран Баз 11Б27п1 Ду 20 А31, г/ш, рычаг
      Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
      55 ₽
      5.0
      Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
      Резиновая прокладка MasterProf ИС.131086 1/2"
      Нет в наличии
      5.0
      Резиновая прокладка MasterProf ИС.131086 1/2"
      Смотреть
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Нет в наличии
      3.5
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Смотреть
      Силиконовая смазка Fill Inn FL025, аэрозоль 335 мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Fill Inn FL025, аэрозоль 335 мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для ванны D-Lin D146810, классический вариант, обладающий двумя рычагами для контроля потока воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D146810 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Аэратор в приборе позволяет обеспечить равномерную подачу воды , а также ее смягчение
        • Специальная сетка отфильтровывает нежелательные примеси
        • К представленной категории товаров относится классический вид смесителей, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного металла