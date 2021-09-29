Смеситель для ванны D-Lin D149308 ф35мм, излив 30 см

Преимущества

Аэратор в приборе позволяет обеспечить равномерную подачу воды, а также ее смягчение

Сеточка поможет отфильтровать примеси и сэкономит свыше пяти кубов воды на протяжении года

Материал прибора - латунь, проверенный временем материал высокого качества, который обеспечивает прекрасное напыление хромированного покрытия

Смеситель для ванны D-Lin D149308, оснащен одним рычагом с целью контроля напора воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D149308 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.