Смеситель для ванны D-Lin D149308 ф35мм, излив 30 см
Арт. О00000016638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для ванны D-Lin D149308, оснащен одним рычагом с целью контроля напора воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D149308 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Аэратор в приборе позволяет обеспечить равномерную подачу воды, а также ее смягчение
- Сеточка поможет отфильтровать примеси и сэкономит свыше пяти кубов воды на протяжении года
- Материал прибора - латунь, проверенный временем материал высокого качества, который обеспечивает прекрасное напыление хромированного покрытия