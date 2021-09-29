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Смеситель для ванны D-Lin D149308 ф35мм, излив 30 см
5.0
1
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны D-Lin D149308 ф35мм, излив 30 см
    Арт. О00000016638
    5.0
    1
    Смеситель для ванны D-Lin D149308 ф35мм, излив 30 см

      Смеситель для ванны D-Lin D149308 ф35мм, излив 30 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016638
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны D-Lin D149308, оснащен одним рычагом с целью контроля напора воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D149308 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Аэратор в приборе позволяет обеспечить равномерную подачу воды, а также ее смягчение
        • Сеточка поможет отфильтровать примеси и сэкономит свыше пяти кубов воды на протяжении года
        • Материал прибора - латунь, проверенный временем материал высокого качества, который обеспечивает прекрасное напыление хромированного покрытия