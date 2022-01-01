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Смеситель для ванны D-Lin D149401 ф40мм, излив 40 см
4 130 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны D-Lin D149401 ф40мм, излив 40 см
    Арт. О00000016637
    Смеситель для ванны D-Lin D149401 ф40мм, излив 40 см

      Смеситель для ванны D-Lin D149401 ф40мм, излив 40 см

      4 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016637

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      4 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для ванны D-Lin D149401, имеет один рычаг с целью контроля напора. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D149401 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Аэратор в приборе позволяет обеспечить равномерную подачу воды, а также ее смягчение
        • Сеточка поможет отфильтровать примеси и сэкономит свыше пяти кубов воды на протяжении года
        • Материал прибора - латунь, проверенный временем материал высокого качества, который обеспечивает прекрасное напыление хромированного покрытия