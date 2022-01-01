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Смеситель для кухни D-Lin D151810
950 ₽
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни D-Lin D151810
    Арт. О00000016626
    Смеситель для кухни D-Lin D151810

      Смеситель для кухни D-Lin D151810

      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016626

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для кухни D-Lin D151810, имеет два рычага чтобы контролировать напор воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D151810 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.

        Преимущества

        • Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение
        • Специальная сетка отфильтровывает различные примеси
        • Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия