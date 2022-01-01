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Смеситель для кухни D-Lin D153409 ф40мм
1 650 ₽
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни D-Lin D153409 ф40мм
    Арт. О00000016627
    Смеситель для кухни D-Lin D153409 ф40мм

      Смеситель для кухни D-Lin D153409 ф40мм

      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016627

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для кухни D-Lin D153409, прибор имеет одну рукоять для того, чтобы регулировать напор. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D153409 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение
        • Специальная сетка отфильтровывает различные примеси
        • Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия