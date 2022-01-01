Смеситель для кухни D-Lin D153409 ф40мм
Арт. О00000016627
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для кухни D-Lin D153409, прибор имеет одну рукоять для того, чтобы регулировать напор. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D153409 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение
- Специальная сетка отфильтровывает различные примеси
- Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия