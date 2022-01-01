Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для кухни D-Lin D153807-Q
1 740 ₽
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни D-Lin D153807-Q
    Арт. О00000016624
    Смеситель для кухни D-Lin D153807-Q

      Смеситель для кухни D-Lin D153807-Q

      1 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016624

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Да
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      1 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
      80 ₽
      5.0
      Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 5 мкм) 0609
      70 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 5 мкм) 0609
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 50мкм)
      70 ₽
      4.7
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 50мкм)
      Гибкая подводка Altstream Super 023020210 (1/2", вн/нар, 1000 мм)
      210 ₽
      5.0
      Гибкая подводка Altstream Super 023020210 (1/2", вн/нар, 1000 мм)
      Сантехнический лен Зубр 4-51991-020, 20 г
      35 ₽
      5.0
      Сантехнический лен Зубр 4-51991-020, 20 г
      Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
      93 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      8 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
      Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)
      290 ₽
      5.0
      Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      160 ₽
      4.5
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      Смеситель для ванны D-Lin D146819-F, излив 30 см
      2 310 ₽
      Смеситель для ванны D-Lin D146819-F, излив 30 см
      Смеситель для ванны D-Lin D140825, излив 30 см
      2 140 ₽
      Смеситель для ванны D-Lin D140825, излив 30 см
      Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм
      220 ₽
      5.0
      Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для кухни D-Lin D153807-Q, присутствует два рычага, каждый контролирует температуру и напор воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D153807-Q отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Гибкий излив
        • Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение
        • Специальная сетка отфильтровывает различные примеси
        • Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия