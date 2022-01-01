Смеситель для кухни D-Lin D154401-6 ф40

Преимущества

Аэратор в смесителе обеспечит одинаковый поток воды, с помощью того, что специальная металлическая сеточка рассеивает напор, вода становится мягче

Сеточка отфильтрует примеси и позволит сэкономить более 5 кубов воды на протяжении года

Основной материал корпуса - латунь, проверенный временем красивый материал высочайшего качества, который обеспечивает великолепное нанесение хромированного покрытия

Смеситель для кухни D-Lin D154401-6, имеет один рычаг для регулировки напора. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D154401-6 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.