Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для кухни D-Lin D155308-1 "хром-черный"
2 600 ₽
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни D-Lin D155308-1 "хром-черный"
    Арт. О00000016645
    Смеситель для кухни D-Lin D155308-1 "хром-черный"

      Смеситель для кухни D-Lin D155308-1 "хром-черный"

      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016645

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Да
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Гибкая подводка для смесителя 001444 (800 мм, 2 шт.)
      330 ₽
      5.0
      Гибкая подводка для смесителя 001444 (800 мм, 2 шт.)
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      160 ₽
      4.5
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0.8м 023020508
      320 ₽
      Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0.8м 023020508
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Переходник Джилекс 9125, НР, 1" - 25 мм
      57 ₽
      5.0
      Переходник Джилекс 9125, НР, 1" - 25 мм
      Переходник Джилекс 9121, НР, 1/2" - 25 мм
      57 ₽
      5.0
      Переходник Джилекс 9121, НР, 1/2" - 25 мм
      Шланг для душа растягивающийся, антискручивающийся D-Lin D65618, 1.5 м
      520 ₽
      Шланг для душа растягивающийся, антискручивающийся D-Lin D65618, 1.5 м
      Шланг для душа растягивающийся D-Lin D65622, ПВХ, 1.5 м
      330 ₽
      Шланг для душа растягивающийся D-Lin D65622, ПВХ, 1.5 м
      Шаровый кран Баз 11Б27п1 Ду 15 А31/1, г/ш, бабочка
      300 ₽
      4.3
      Шаровый кран Баз 11Б27п1 Ду 15 А31/1, г/ш, бабочка
      Герметик Kraftool 41255-2 силиконовый прозрачный, санитарный, 300 мл
      Нет в наличии
      Герметик Kraftool 41255-2 силиконовый прозрачный, санитарный, 300 мл
      Смотреть
      Санитарный герметик Момент для ванной и кухни прозрачный, 280мл, 756786
      Нет в наличии
      Санитарный герметик Момент для ванной и кухни прозрачный, 280мл, 756786
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для кухни с гибким изливом D-Lin D155308-1, оснащен одним рычагом чтобы регулировать напор воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D155308-1 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Гибкий излив
        • Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение
        • Специальная сетка отфильтровывает различные примеси
        • Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия