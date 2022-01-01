Смеситель для кухни D-Lin D159315-1 с выходом для питьевой воды

Преимущества

Прибор имеет переключатель на питьевую и обычную воду. Притом, оттоки изолированы друг от друга

Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение

Специальная сетка отфильтровывает различные примеси

Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия

Смеситель для кухни со встроенным фильтром (краном) под питьевую воду D-Lin D159315-1, представленная модель позволяет без проблем регулировать напор воды, посредством однорычажного управления.