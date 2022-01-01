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Смеситель для кухни D-Lin D159315-1 с выходом для питьевой воды
4 990 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни D-Lin D159315-1 с выходом для питьевой воды
Арт. О00000016622
Смеситель для кухни D-Lin D159315-1 с выходом для питьевой воды
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни D-Lin D159315-1 с выходом для питьевой воды

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4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016622

Характеристики

Производитель
D-Lin
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни со встроенным фильтром (краном) под питьевую воду D-Lin D159315-1, представленная модель позволяет без проблем регулировать напор воды, посредством однорычажного управления.

    Преимущества

    • Прибор имеет переключатель на питьевую и обычную воду. Притом, оттоки изолированы друг от друга
    • Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение
    • Специальная сетка отфильтровывает различные примеси
    • Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия