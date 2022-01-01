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Смеситель для кухни D-Lin D159315-1 с выходом для питьевой воды
Арт. О00000016622
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Смеситель для кухни D-Lin D159315-1 с выходом для питьевой воды
Арт. О00000016622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
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- Смеситель для кухни со встроенным фильтром (краном) под питьевую воду D-Lin D159315-1, представленная модель позволяет без проблем регулировать напор воды, посредством однорычажного управления.
Преимущества
- Прибор имеет переключатель на питьевую и обычную воду. Притом, оттоки изолированы друг от друга
- Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение
- Специальная сетка отфильтровывает различные примеси
- Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия