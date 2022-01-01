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Смеситель для кухни D-Lin D159315 с выходом для питьевой воды
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Смесители для кухни
    Смеситель для кухни D-Lin D159315 с выходом для питьевой воды
    Арт. О00000016621
    Смеситель для кухни D-Lin D159315 с выходом для питьевой воды

      Смеситель для кухни D-Lin D159315 с выходом для питьевой воды

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016621

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для кухни D-Lin D159315 – современная модель, которая обладает двумя переключателями для проточной и питьевой воды. Для того, чтобы вода стала чистой и пригодной к употреблению, в кране установлен фильтрующий элемент, который производит очистку воды от примесей. Благодаря изолированию, потоки не смешиваются. Также смеситель имеет встроенный керамический картридж, смешивающий потоки горячей и холодной воды. Управление краном однорычажное. Смеситель оснащен аэратором для равномерного распределения водного потока и смягчения проточной воды. D-Lin D159315 изготовлен из латуни с хромированным покрытием, обладает высокой прочностью и надежностью. В Интернет-магазине “Бигам” смеситель D-Lin D159315 можно купить с доставкой в любой город.

        Преимущества смесителя D-Lin D159315

        • Долговечный
        • Не ржавеет
        • Совместим с фильтрами под мойку
        • Прост в установке
        • Имеет сетку-фильтр
        • Эффективно смешивает горячую и холодную воду