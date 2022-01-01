Смеситель для кухни D-Lin D159315 с выходом для питьевой воды

Смеситель для кухни D-Lin D159315 – современная модель, которая обладает двумя переключателями для проточной и питьевой воды. Для того, чтобы вода стала чистой и пригодной к употреблению, в кране установлен фильтрующий элемент, который производит очистку воды от примесей. Благодаря изолированию, потоки не смешиваются. Также смеситель имеет встроенный керамический картридж, смешивающий потоки горячей и холодной воды. Управление краном однорычажное. Смеситель оснащен аэратором для равномерного распределения водного потока и смягчения проточной воды. D-Lin D159315 изготовлен из латуни с хромированным покрытием, обладает высокой прочностью и надежностью. В Интернет-магазине “Бигам” смеситель D-Lin D159315 можно купить с доставкой в любой город.

Преимущества смесителя D-Lin D159315