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Дачный умывальник Вихрь КОМФОРТ (с подогревом, белый) 74/4/9
5.0
2
Найти аналог
Умывальники
    Дачный умывальник Вихрь КОМФОРТ (с подогревом, белый) 74/4/9
    Арт. О00000013283
    5.0
    2
    Дачный умывальник Вихрь КОМФОРТ (с подогревом, белый) 74/4/9

      Дачный умывальник Вихрь КОМФОРТ (с подогревом, белый) 74/4/9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013283
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500х1260х400
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Умывальник серии "Комфорт" - новинка 2019 года от российского производителя ВИХРЬ. Аппарат белого цвета, с металлической тумбой и пластиковой мойкой. Есть подогрев

        Преимущества

        • Умывальник ВИХРЬ отличается особой функциональностью, так как его можно установить как внутри дома, так и снаружи
        • Внутри тумбочки ставиться ведро или шланг для слива воды
        • Так как в таком умывальнике есть раковина, то его можно свободно использовать для мытья посуды