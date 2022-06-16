Дачный умывальник Вихрь КОМФОРТ (с подогревом, белый) 74/4/9
Арт. О00000013283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500х1260х400
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Отверстие для перелива
|Нет
- Умывальник серии "Комфорт" - новинка 2019 года от российского производителя ВИХРЬ. Аппарат белого цвета, с металлической тумбой и пластиковой мойкой. Есть подогрев
Преимущества
- Умывальник ВИХРЬ отличается особой функциональностью, так как его можно установить как внутри дома, так и снаружи
- Внутри тумбочки ставиться ведро или шланг для слива воды
- Так как в таком умывальнике есть раковина, то его можно свободно использовать для мытья посуды