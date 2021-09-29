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Мойка высокого давления Daewoo DAW550
3.9
45
17 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW550
Арт. Ю00000024904
3.9
45
Мойка высокого давления Daewoo DAW550
Мойка высокого давления Daewoo DAW550
Мойка высокого давления Daewoo DAW550
Мойка высокого давления Daewoo DAW550
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW550
Мойка высокого давления Daewoo DAW550
Мойка высокого давления Daewoo DAW550
Мойка высокого давления Daewoo DAW550

Мойка высокого давления Daewoo DAW550

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17 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. Ю00000024904
3.9
45

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Вес, кг
9
Габариты, мм
378х355х885
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мойка высокого давления DAEWOO DAW550 отличается надежностью и долгим сроком службы. Оснащена рукояткой и колесами для удобства перемещения. Грязевая фреза имеет мощный очищающий эффект, способна удалить даже старую краску. Датчик воды отключает питание при перебоях в водоснабжении, что защищает от перегрева и поломки аппарата. Центробежная тарелка приводит в действие поршень.

    Преимущества

    • Функция авто-стоп - защита двигателя от перегрева
    • Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы
    • Армированный шланг
    • Алюминиевая помпа - надежность мойки высокого давления DAEWOO DAW500
    • Профессиональный пистолет с металлическим соплом
    • Грязевая фреза - удаление старой краски и штукатурки
    • Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака
    • Колеса для удобства транспортировки
    • Удобное хранение пистолета
    • Крюк для крепления кабеля питания
    • Фильтр для очистки воды от твёрдых частиц
    • Встроенный генератор пены
    • Регулируемое сопло