Преимущества

Функция авто-стоп - защита двигателя от перегрева

Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы

Армированный шланг

Алюминиевая помпа - надежность мойки высокого давления DAEWOO DAW500

Профессиональный пистолет с металлическим соплом

Грязевая фреза - удаление старой краски и штукатурки

Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака

Колеса для удобства транспортировки

Удобное хранение пистолета

Крюк для крепления кабеля питания

Фильтр для очистки воды от твёрдых частиц

Встроенный генератор пены

Регулируемое сопло

Мойка высокого давления DAEWOO DAW550 отличается надежностью и долгим сроком службы. Оснащена рукояткой и колесами для удобства перемещения. Грязевая фреза имеет мощный очищающий эффект, способна удалить даже старую краску. Датчик воды отключает питание при перебоях в водоснабжении, что защищает от перегрева и поломки аппарата. Центробежная тарелка приводит в действие поршень.