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Мойка высокого давления Daewoo DAW550
Арт. Ю00000024904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Вес, кг
|9
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Габариты, мм
|378х355х885
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- Мойка высокого давления DAEWOO DAW550 отличается надежностью и долгим сроком службы. Оснащена рукояткой и колесами для удобства перемещения. Грязевая фреза имеет мощный очищающий эффект, способна удалить даже старую краску. Датчик воды отключает питание при перебоях в водоснабжении, что защищает от перегрева и поломки аппарата. Центробежная тарелка приводит в действие поршень.
Преимущества
- Функция авто-стоп - защита двигателя от перегрева
- Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Армированный шланг
- Алюминиевая помпа - надежность мойки высокого давления DAEWOO DAW500
- Профессиональный пистолет с металлическим соплом
- Грязевая фреза - удаление старой краски и штукатурки
- Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака
- Колеса для удобства транспортировки
- Удобное хранение пистолета
- Крюк для крепления кабеля питания
- Фильтр для очистки воды от твёрдых частиц
- Встроенный генератор пены
- Регулируемое сопло